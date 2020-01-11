İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Vali ve Emniyet Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki son yolculuğuna uğurlandı

Eski Vali ve Emniyet Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki, Maltepe’de düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Vali ve Emniyet Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki, Maltepe'de düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı. Küçüktiryaki, 2012 yılında TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu tarafından dinlenmişti.


Eski Vali ve Emniyet Müdürü Refet Küçüktiryaki, bugün Maltepe Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Küçüktiryaki'nin cenazesine eşi Sevim Küçüktiryaki, oğulları Alparslan Küçüktiryaki, Fatih Küçüktiryaki ve eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ile çok sayıda kişi katıldı. Küçüktiryaki'nin cenaze namazı öğle namazını müteakiben kılındı. Namazın ardından cenazede Küçüktiryaki için polis töreni düzenlendi. Törenin ardından cenaze Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilmek üzere cenaze aracına koyuldu.


Eski Vali ve Emniyet Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki, 12 Eylül Darbesi ile ilgili olarak 2012 yılında TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu tarafından dinlenmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.