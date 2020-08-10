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Eski Zaman Gazetesi binası Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor

FETÖ’nün kapatılan Yenibosna’daki eski Zaman Gazetesi binasının Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası olacağı belirtildi.

FETÖ'nün kapatılan Yenibosna'daki eski Zaman Gazetesi binasının Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası olacağı belirtildi. Binaya "Bakırköy Adliyesi Ek Bina" tabelası asıldı.


İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 4 Mart 2016'da kayyum atanan ve KYK kararıyla TMSF'ye devredilen FETÖ'ye ait Zaman Gazetesi binası Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor. Yeni adliye binası için teslim alma ve dönüştürme çalışmaları sürerken "Bakırköy Adliyesi Ek Bina" tabelası binanın girişine asıldı.

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