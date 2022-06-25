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Eskrim Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başlıyor

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 faaliyet takviminde yer alan U10-U12-U14 Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası 27 Haziran’da Sivas’ta başlıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 faaliyet takviminde yer alan U10-U12-U14 Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası 27 Haziran'da Sivas'ta başlıyor.


4 Eylül Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda dokuz gün sürecek Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda 10, 12 ve 14 yaş altı bin 400'ü aşkın eskrimci madalya için ter dökecek.


Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere Türkiye'nin 37 ilinden bin 404 sporcuya ev sahipliği yapacak şampiyonada her üç branşta da sporcular kürsü mücadelesi verecek.


27 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada; ilk üç gün epe, ardından üç gün boyunca flöre ve son üç günde ise kılıç branşlarında sporcular piste çıkacak.

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