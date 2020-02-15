Eskrimde bronz madalya

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bugün (15 Şubat) başlayan ‘Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda ‘14 yaş altı kızlar epe' kategorisinde mücadele eden eskrimci Dalya Kıyıcı turnuvayı 3'üncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

U17 Kızlar Epe'de de piste çıkan Kıyıcı, bu kategoride de 6'ncı sıranın sahibi oldu. Zagreb ev sahipliğinde bugün gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucunda U14 Kızlar Epe'de mücadele eden eskrimci İpek Gürsu ise turnuvayı 6'ncı sırada tamamlayarak kürsüde yer aldı. Aynı kategoride sporcular Öykü İğdelipınar 10., Melike Karadavut 14., Yasemin Toktaş 17., Zehra Beste Tanrıverdi 20., Yağmur Akgül 21., Alya Gürakan 24., Badel Durmuş 25., Selin Sancak 33. ve Yasemin Uyanık 34. sıradan turnuvaya veda etti.

Aynı organizasyon kapsamında piste çıkan erkek sporcular Mert Ahmet Koç 10., Can Biçen 11., Cem Akdurak 13., Kuzey Bakırsoy 15., Bartu Ömerbaş 20., Burak Bora Altaç 22., Kaan Üstünsoy 23., Can Oskay 25., Akad Ünsal 29., Tuna Koçyiğit 34., Uğur Sarı ve Ahmet Eren Kayış turnuvayı 38. sırada tamamladı.