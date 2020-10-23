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ESMEK El Emeği Ürünleri Satış Mağazası açıldı

Eyüpsultan’da ESMEK’lerde eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünlerinin satışını yapabileceği Esmek El Emeği Ürünleri Satış Mağazası’nın açılışı gerçekleştirildi.

Eyüpsultan'da ESMEK'lerde eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünlerinin satışını yapabileceği Esmek El Emeği Ürünleri Satış Mağazası'nın açılışı gerçekleştirildi.


ESMEK'lerin sayısını her geçen gün arttıran Eyüpsultan Belediyesi, kurslarda eğitim alan kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapabileceği ESMEK El Emeği Ürünleri Satış Mağazası'nın açılışını gerçekleştirdi.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, satış mağazasını gezip, kadınlarla birlikte çalışmalarda bulundu. Çantadan, örgü ve maskeye kadar birçok ürün bulunan mağazada 120 kadının, 20 farklı kategoride ürünleri bulunuyor.



“Kadınlarımızın hoş ürünlerinin burada satılması çok güzel”


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Burası kullanılamaz haldeydi burayı elden geçirip böyle güzel bir satış mağazası haline getirdik. Eyüpsultan'nında girişi burası olduğu için insanların hem gezip hem alışveriş yapması daha kolay olacak. Kadınlarımızın böyle hoş ürünlerinin burada satılması ayrı güzel bir olay. Gelenlerde barkodla giriş yapabilecek” dedi.

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