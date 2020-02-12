İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ESMEK'ten “Sevgi Çarşısı”

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’ne bağlı Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK) “Sevgi Çarşısı” adıyla stant açtı.

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne bağlı Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK) “Sevgi Çarşısı” adıyla stant açtı.


ESMEK'te eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulduğu stantta kolyeler, çantalar, anahtarlıklar ve bilekliklerin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ürün satışa sunuldu. Fiyatların 15 ile 50 TL arasında değiştiği ürünlerin bir arada olduğu “Sevgi Çarşısı” 11 - 14 Şubat 2020 tarihleri arasında İsfanbul Alışveriş Merkezi'nde saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.