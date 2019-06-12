Esra Erol 20 binden fazla çocuğun yüzünü güldürdü

Esra Erol, Türk Kızılayı bağışçılarının ödüllendirildiği gecede ‘Kolide Ne Var?' kampanyasıyla platin madalyaya layık görüldü. Söz konusu projeyle toplam 27 bin 74 öğrenciye mutluluk kolileri ulaştırıldı.

Türk Kızılayı kuruluşunun 151'inci yılını, “Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni” ile kutladı. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ödül töreninde Türk Kızılayı bağışçılarına ödüller verildi.

Gecede, ünlü sunucuEsra Erol da ‘Kolide Ne Var?' kampanyasıyla platin madalya ile ödüllendirildi.

Yaklaşık 30 bin çocuk sevindirildi

Çocukların yüzlerinin güldürdüğü özel projede toplam 750 okulda 13 bin 491 kız 13 bin 580 erkek öğrenci toplamda ise 27 bin 74 öğrenciye mutluluk kolileri ulaştırarak binlerce çocuğun yüzündeki gülümsemeye sebep oldu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde, Esra Erol'a ödülü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca takdim etti.