Esra Erol, Türk Kızılayı ile birlikte “Uzaktan eğitime yakın destek” projesini başlattı

Esra Erol, Türk Kızılay'ın başlattığı uzaktan eğitime yakın destek kampanyası için seyircisine çağrıda bulundu. Covid-19 virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletinin olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan “Uzaktan eğitime yakın destek” kampanyası için izleyicilerinden destek istedi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katıldı. Kampanya “Senin desteğin oldukça her ev bir okul” sloganıyla start aldı. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Esra Erol, “Uzaktan eğitime yakın destek” kampanyasına ekran başındaki izleyicilerden ve kurumsal firmalardan destek istedi. Erol, “Uzaktan eğitime yakın destek kampanyasında ben de varım. Türk Kızılayı'nın kampanyasına destek olmak için SMS kampanyası başlatıyoruz. Kampanya sonucunda ihtiyacı olanlar tablet sahibi olacak." açıklamasında bulundu.

Esra Erol'un programını izleyen milyonlarca kişi ise “Senin desteğin oldukça her ev bir okul” diyerek kampanyaya destek oldu. Kampanyaya çok kısa sürede binlerce kişi bağış yaptı.