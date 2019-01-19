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Esra Erol'un programında aranan zihinsel engelli kadın bulundu iddiası

Esra Erol da programı dün yapılan canlı yayınında 8 yıldır kayıp olan zihinsel engelli Öznur Çoban bulunduğu iddia edildi.



Özge Çoban, 8 yıldır kayıp olan ablası zihinsel engelli Öznur Çoban'ı bulabilmek için dün canlı yayınlanan Esra Erol'un programına katıldı. Programa gelen ihbar telefonlarında abla Öznur'un Edirne Uzunköprü yaşadığını ve alkollü bir mekanda zorla çalıştırıldığı yönündeydi. İddialar üzerine Edirne Uzunköprü'de adı geçen mekanın sahibi canlı yayına bağlandı.



Komutan lakaplı Celali Egemen isimli kişi Öznur'un yanında olduğunu ve kendisinin manevi kızı olduğunu ve mekanda yemek yaptığını söyledi. Gelen tepkiler üzerine telefonu 8 yıldır kayıp olan Öznur Çoban'a verdi.


Abla Çoban olduğu iddia edilen kişi, telefonda ailesindeki tüm isimleri saymasına rağmen stüdyodaki bulunan kardeşine "Seni tanımıyorum" dedi. Stüdyoda gözyaşlarına boğulan Özge Çoban, "Abla beni nasıl tanımazsın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.


İhbarlara göre baskı altında olduğu belirtilen Öznur Çoban'ın polis tarafından yakın zamanda bulunacağı belirtiliyor.

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