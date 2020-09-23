Esra Karagöz: “Sergen'in iyileşmesi olumlu etki eder”

Spor Psikoloğu Esra Karagöz, Covid-19 testi negatife dönen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın test sonucunun Rio Ave maçı öncesinde takıma olumlu yansıyacağını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın test sonucunun pozitife dönmesi sevince neden oldu. Bu durumun takıma pozitif anlamda yansıyacağını ifade eden Spor Psikoloğu Esra Karagöz, “Hastalığın açıklandığı anda oyuncularda ürkeklik meydana gelmiştir. Şimdi de moral olarak pozitif etki yapar. Şimdi futbolcularda yine bir alışma periyodu olacaktır. Tabii ki bazı futbolcular bu konuda tedirgin olabilir” ifadelerini kullandı.