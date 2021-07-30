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Esra Yıldız çeyrek finalde

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli boksör Esra Yıldız, 60 kiloda Arjantinli rakibi Dayana Erika Iohanna Sanchez’i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız, 60 kiloda Arjantinli rakibi Dayana Erika Iohanna Sanchez'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.


2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız, çeyrek finale çıktı. Kadınlar 60 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Yıldız, ikinci turda ise Arjantinli Erika Iohanna Sanchez'i 5-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.


Esra Yıldız, çeyrek finalde 3 Ağustos Salı günü Finlandiya'dan Mira Potkonen'le mücadele edecek.

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