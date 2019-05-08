Eşref Hamamcıoğlu: "Başkan Cengiz'in açıklamasındaki üslup ayrıştırıcı olmaya devam etmektedir"

Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Başkan Mustafa Cengiz'in eski Başkan Faruk Süren hakkında söylediklerinden dolayı kendilerine çok tepki geldiğini belirtti. Hamamcıoğlu ayrıca Cengiz'in konuyla ilgili dün yaptığı açıklama için ise, "Her ne kadar bu mesajın sonunda birlik ve beraberlikten söz edilmekteyse de konuya yaklaşım, yapılan algı ve özellikle üslup tam tersine ayrıştırıcı olmaya devam etmektedir" dedi.

Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, mayıs ayı divan toplantısında kulübün güncel konuları hakkında açıklamada bulundu. Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluşun ortaklaşa yaptığı ödül gecesi hakkında konuşan Hamamcıoğlu, “Yayıncı kuruluş ve futbol federasyonunun 2018-2019 sezonun en başarılılarını alelacele tayin etmiş olduğu işgüzarlıktır. Bu organizasyon kanımızca düpedüz emeğe saygısızlık ve bilinçli bir algı yönetimidir. Futbol takımımız, hocalarımız oyuncular vasıtasıyla buna cevap vermelidir. Bu mutlu sona ulaşmaya az kaldı. Bu konuda yönetim kurulunun törene katılmayarak göstermiş olduğu seviyeli tepkiyi takdir ile karşılıyoruz. Şampiyonluk yolunda birkaç hafta kala kendi sahamızda oynadığımız maçta seyirci rekoru kırdık. Bu stadı sağlayan eski başkan, yöneticilere, profesyonellere teşekkür ederim” diye konuştu.

“Eskilerimizin Galatasarayımızın en önemli varlığı olduğunu vurguluyoruz”

23 Mart tarihinde gerçekleştirilen genel kurul sonrası paydaşların dikkat etmesi gerektiğini belirten Başkan Hamamcıoğlu, “Paydaşlarımızın beyanlarına çok dikkat etmesi gerektiği gibi her türlü ayrıştırıcı mesajlardan kaçınılmalı. Özellikle futbol takımımızın şampiyonluk yolunda potaya girdiği dönemde birlik olmamız gerektiğini son divan toplantısında hatırlatmıştık. Defalarca eski yönetimimizin, eski başkanlarımızın, eski sporcularımızın velhasıl tüm eskilerimizin Galatasarayımızın en önemli varlığı olduğunu vurguluyoruz. Bununla ilgili olarak ekim ayı divan toplantısında bununla ilgili açıklama yapmıştık” şeklinde konuştu.

"Başkan Cengiz'in açıklamasındaki üslup ayrıştırıcı olmaya devam etmektedir"

Başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz hafta basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda eski Başkan Faruk Süren hakkında yaptığı açıklamalara da değinen Eşref Hamamcıoğlu, "Bu konuda bizlere çok tepki geldi. Bu toplantımızda bu konuyu yumuşatarak geçmeyi planlarken, Cengiz'in resmi sitemizden yayınladığı bir zorunlu açıklaması çıktı. Her ne kadar bu mesajın sonunda birlik ve beraberlikten söz edilmekteyse de konuya yaklaşım, yapılan algı ve özellikle üslup tam tersine ayrıştırıcı olmaya devam etmektedir. Gereksiz yere yapılan gerginlik ve mağduriyetlerin hiç kimseye faydası yoktur" ifadelerini kullandı.