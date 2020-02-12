Eşref Hamamcıoğlu: "Camiamız ve divan üyelerimiz başkanımız Mustafa Cengiz'den özür beklemektedir"

Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kullandığı üslup konusunda eşleştirerek, “Camiamız ve divan üyelerimiz başkanımız Mustafa Cengiz'den bir açıklama ve özür beklemektedir” dedi.

Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Mart ayında yapılan mali genel kurulda idari ibrasızlıkla sonuçlanan sürecin ve davaların devam ettiğini belirten Hamamcıoğlu, “Dün alınan kararla bu süreç hukuksal olarak sonlandı. Yürürlükte olan kanunlar tüzüğümüzün üstündedir. Bu konuyu, daha fazla uzatıp ayrışmaya fırsat vermeyecek şekilde mali genel kurula kadar sonlandırmak doğrudur. Lütfen artık bu konuyu hiç kimse speküle etmesin. Mahkemeler karar vermiştir. Seçilmiş yönetim kurulu görevinin başındadır. Futbol takımımızın da yeniden potaya girmesi göz önüne alındığında hep beraber iyi temennilerde bulunmak faydalı olacaktır. Başarıya odaklanmaktan uzaklaşmayalım. Umarım bu kaotik durumdan bir an önce çıkarız” diye konuştu.

“Bazı rahatsızlık duyulan konular var”

Divan kurulu olarak göreve geldikten sonra birtakım çalışma grupları kurduklarını söyleyen Hamamcıoğlu, "Bazı rahatsızlık duyulan konular var. Olur olmaz yerlerde yapılan basın toplantıları, hazırlıksız verilen demeçler... Özellikle divan kurulu toplantılarında benim ve divan kurulu üyelerinin yapmış olduğu konuşmalar maalesef resmi sitede yer almamaktadır. Divan üyeleri berat töreni ile ilgili bir bildirim yoktur. Bunların ayrıştırmaktan başka hiçbir faydası olmaz. Ötekileştirici bir lisan kullanılmaktadır. Üyelerimizden böyle bir eleştiri geldi. 'Toplantıya başkanımız, ikinci başkanımız, yönetim kurulu üyeleri ve divan başkanı katıldı.' şeklinde bir terminoloji kullanıldı. Bilinmeden yapıldığına inandığımız bu yanlıştan vazgeçilmesini duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

“Etik kurallarına uygun olmayan konuşmalar tüm üyelerimizi üzmekte”

Başkan Mustafa Cengiz'i kullandığı üslup konusunda eşleştiren Eşref Hamamcıoğlu, “En önemlisi de etik konusu. Maalesef en zayıf olduğumuz nokta. Etik kurallarına uygun olmayan konuşmalar tüm üyelerimizi üzmekte, rencide etmekte hatta öfkelendirmektedir. En son divan toplantımızda üyelerimize hitaben okunan Ziya Paşa'nın 'Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan' beyiti, bardağı taşıran son damla olmuştur. Bize yoğun şikayet ve eleştiriler gelmiştir. Bu konuda camiamız ve divan üyelerimiz değerli başkanımız Mustafa Cengiz'den bir açıklama ve özür beklemektedir. 14 Şubat yani 2 gün sonra Sevgililer Günü. Umarım camiamızda artık sevgi hakim olur. Herkes sarı-kırmızı renklere sevgiyle yaklaşır. Hepimizin ortak sevgilisi olan değerli sporcularımıza, futbol takımımıza, değerli hocamıza, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.