Eşref Hamamcıoğlu: "Roberto Mancini adaylardan birisi"

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Roberto Mancini önemli bir hoca. Türkiye'yi biliyor. İtalya'daki başarısı belli. Adaylardan birisi. Alman da olabilir hoca. Biz Galatasaray'da Jupp Derwall evrimi başlatmak istiyoruz. Geleceği hazırlamak istiyoruz. Bunun için de futbolun felsefesini iyi bilen, saygınlığı olan, hırslı bir hoca lazım Galatasaray'a" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nde yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. 30 Nisan'dan yapılması planlanan fakat iptal edilen seçimde de aday olduğunu hatırlatan Hamamcıoğlu, "Galatasaray'daki en büyük eksiklik samimiyetsizlik, şeffaflık ve güvendi. Bu samimiyetsizliği çok net yaşadık. 30 Nisan'da önce aday olmayanlar, son liste verilme tarihinden 5 gün önce aday olmaya karar verdiler. Metin Öztürk de Dursun Özbek ile koalisyon yaptı. Bu ilkesizliği, samimiyetsizliği, bu güven erezyonunu üyelerin çok net değerlendirmesi lazım. Bu yüzden Galatasaray sıkıntı içinde. 11 Haziran seçimleri Galatasaray camiası için olağanüstü bir seçimdir. Galatasaray'ı 2015-2018 yılları arasında yönetenlerin getirdiği durum herkes tarafından bilinmesi lazım. Mali raporlara baksınlar, genel kurul tutanaklarına baksınlar, divan kurulu toplantı tutanaklarına baksınlar. Herkesin şu kararı vermesi lazım, 'Ben gördüğüm filmi bir daha seyredecek miyim?'. Oyuncular aynı, senaryo aynı" diye konuştu.

Seçim ortamının nasıl geçtiğini anlatan Eşref Hamamcıoğlu, "Son 3-4 güne kadar elbette ki çekişme içinde oluyor. Galatasaray'da farklı fikirler olması lazım, rekabet olması lazım. Rekabet seviyesiz bir şekilde yapılmaya başlanınca husumete dönüyor biraz iş. Bu Galatasaray'a yakışmaz. Galatasaray camiası sağduyuludur. Geçmişi değerlendirecektir. Galatasaray camiası şuna karar verecek, 'Bu duruma düşürenlerini tekrar seçecekler mi?'. Dursun Özbek ve ekibi şunu söyleyebiliyor mu acaba? 'Geçmişte yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır'. Bu soruya cevap bulması lazım. Umarım 11 Haziran'da bu camia kol kola girip, kimin kime oy verdiğinin hiç önemi yok, birlik, beraberlik ve barış içinde çıkmayı başaracağız" şeklinde konuştu.

"Eğer altyapıdan kendi yıldızları çıkartmazsa hiçbir kulüp yaşayamaz"

Futbolla ilgili projelerini de açıklayan Hamamcıoğlu, "Bir futbol felsefesi belirlenir. Kulüp buna göre oynar. Yolda ince ayar yapılmaz mı? Elbette yapılması lazım. Ama siz 15 yaş grubu ile 19 yaş grubunda ayrı futbol oynatılırsa hiçbir faydası yok, geleceği hazırlayamıyorsunuz. O zaman 19'a geliyor, A Takım'a geçemiyor. Altyapıdan gelen sporcunun kişisel gelişimine önem vermeniz lazım. Bu süre içerisinde kemik ve kas yapısını geliştirmesi lazım ki A Takım'a hazırlanması lazım. Eğer altyapıdan kendi yıldızları çıkartmazsa hiçbir kulüp yaşayamaz. Gördük bunu. Fenerbahçe'de 140 milyon Dolar para harcadı Ali Koç Bey. Sonuç belli. Bizim geçmişteki başkanlarımız da bunu yaptı. Koyduk parayı, herkes parasını alıp, gitti. Büyüyen Galatasaray'ın borcu, ileri gitmeyen Galatasaray'ın sportif faaliyetleri. Buna bir durmak demek lazım. Hep çatı adaydan bahsediyoruz. Temel gitmiş, çatıyı ne yapacaksınız. Bizim temeli tamir ederek yavaş yavaş yandaki duvarları yükseltmemiz lazım. Amacımız bu" ifadelerini kullandı.

"3-4 tane teknik direktör adayımız var"

Mevcut Teknik Direktör Domenec Torrent'in sözleşmesinin devam ettiğini aktaran Eşref Hamamcıoğlu, "Bir hoca ile sözleşmemiz devam ederken, başkan bir hoca ile sözleşme imzalamak Galatasaray'a yakışmaz. Bunun sıkıntılarını Torrent'in gelişinde gördük. Buradaki esas olan Galatasaray'ın kurumsal itibarını, Torrent ve ekibinin de kişisel itibarını korumak lazım. Elbette çalışmalarımız (teknik direktör konusu) var. Hiç kimse ile el sıkışmadık. Zaten öyle bir yetkimiz yok. Kimse de bizimle el sıkışmaz. Kazanırsak ne yapacağımızı biliyoruz. 3-4 hoca adayları kısa listemiz var. Bunlar arkadaşlar bir tur görüştü. İnşallah 11 Haziran'da genel kuruldan vekaleti aldığımız zaman sahaya çıkarız, en uygununu seçeriz. Müzakerelerimizi yaparız. Kısa sürede bunu sonuçlandırırız. Torrent'in sözleşmesi konusu var. Torrent'in sözleşmesinin şartlarını bilmiyoruz. Burak Elmas, ‘Tazminat şartı olmadan sözleşme imzalayabildik' dedi. Görüyoruz ki sözleşme sonuna kadar da ücretlerini alması söz konusu. Sonunda aynı şeye geliyor. Paranın ödenmesi lazım. Benim iş insanı olarak kafam şöyle çalışır; ‘Bunu kimse imzaladıysa ödesin'. Kimsenin ben yaptım hadi sen öde demeye hakkı yok. Tabi böyle olmuyor. Müzakere edeceğiz. Ekibimizin en büyük özelliği hepsi iş insanı ve müzakereci insanlar. Ben de biraz öyleyimdir. Bütün sözleşmeleri masaya yatıracağız, hepsine pazarlık yapacağız. Yanlış onları düzelteceğiz. Süreyi yayacağız. Üzerimizdeki toprağı atmamız lazım. Bu böyle ben yaptım oldu ile olmaz" dedi.

"Seçildikten 1 hafta 10 gün içinde hocamızı belirleriz"

Yeni teknik direktörün ne zaman belirleneceğinin ve transferler çalışmalarının sorulması üzerine Eşref Hamamcıoğlu, “Bu sorunun cevabını vermeyi 1 Mayıs'ta vermesi çok arzu ederdim. Galatasaray'da hedefleri olanlar, başka amaçları olanlar 42 gün süre kaybettirdiler. Transfer edeceğimiz futbolcularımızın listesi hazır. Satılabileceklerimizin listesi hazır. Bizim eylem planımız hazır. Seçildikten 1 hafta 10 gün içinde hocamızı belirleriz” diye cevap verdi.

"Hüseyin Eroğlu'nun altyapının başına geçmesini hedefliyoruz"

Cenk Ergin konusu hakkında da konuşan Başkan Adayı Hamamcıoğlu, "Cenk Ergün profesyoneldir ve potansiyel sportif direktörümüzdür. Biz bütün kararları yönetim kurulunda alıyoruz. Ben bu zamana kadar Cenk Ergün ile çalıştım, bir yol kat ettim. Bize önemli bilgiler aktarıyor, bilgileri paylaşıyor. Belki Dursun Özbek ile paylaşıyordur. Hiç de suçlamam, eleştirmem. Gayet normal, daha önce onla çalıştı. Adnan Öztürk'ün söylediğine gelince. O da onun fikriydi. Bu fikir ayrılığı değil, fikir zenginliği. O alternatifi de değerlendireceğiz. Hüseyin Eroğlu'nun altyapının başına geçmesini hedefliyoruz. Başka adayımız da var. İtalya'da çalışan Tuğberk arkadaşımız da var. O da iyi bir altyapıcıdır. Bütün bunları tartışıp, tekliflerimizi götürürüz. Hem bütçe teklifimizi hem hedef teklifimizi. Hangisi ile anlaşabileceğimize karar verebilirsek devam ederiz. Yönetim kurulunda tartışırız ama sonunda kararı başkan verir" değerlendirmesinde bulundu.

"Kulübü yönetilebilir ve sürdürülebilir vaziyette bırakmak istiyoruz"

Görev sürelerinden sonra kendilerinden ne şekilde bahsedilmesini istediklerine yönelik ise Eşref Hamamcıoğlu, "'Bu insanlar çalıştılar, çabaladılar, bu göreve layık gördük onları. Söyledikleri gibi samimiler, şeffaflar, gerçekçi davrandılar. Kulübün önünü açacak temellere iki sıra taş da onlar koydular. Allah onlardan razı olsun, bundan sonra gelecek yönetimlerin işi daha kolay'. Kulübü yönetilebilir ve sürdürülebilir vaziyette bırakmak istiyoruz. Galatasaray'ın altyapısını yeniden aktive edip, geleceğini hazırlayacağız. 2023'de şampiyonluğun en kuvvetli adaylarından bizim futbol takımımız olacak. Yarışmacı, şampiyonluklara ve başarıya aç insanlara ihtiyacımız var. Galatasaray dominant bir futbol oynamalı. Oyunu kurmalı, oyuna hükmeden olmalı. Futbolcuların bu ruhu taşıyacak insanlardan oluşması lazım. Bunlar da var. Galatasaray'da da, Türkiye'de de, yurt dışında da var. Çok önemli oyuncular var. Bunlara sabretmek lazım. İki sene evvel, Kerem var mıydı? Yoktu. Şu anda en favori oyuncularımızdan bir tanesi. Hem eder bakımından hem de oynadığı futbol bakımından. Belki yüzlerce Kerem var. Bunları sabredip kazanmak lazım. U16 Takımı şampiyon oldu, U19 Takımı şampiyon oldu. Ne yapacağız bunları? Bir planlama lazım. Yapmazsanız kaçıyorlar, biz o futbolcuları sonra 2-3 misli fiyatına Galatasaray'ın çocuğu diye alıyoruz. Burada altyapı çözüm ortağı lazım. Bir kuluçka merkezi lazım. Bu da başka bir kulüp olur Anadolu'da, İstanbul'da, alt liglerde. Ama bu bir Niğdespor olmaz. Niğdespor ile 1 yıl kaybettik. Sonuç yok. Beylerbeyi modeli vardı, o çok iyi yürümedi. Demek ki farklı kriterlere göre seçmek lazım. İstanbul'a yakın olacak, izleyebilelim. Biz geçen seneki seçimde seçilseydik, Bandırmaspor ile iş birliği yapacaktık. Bandırmaspor'un durumunu görebiliyorsunuz. Eyüpspor var, Pendikspor var, Ümraniyespor var. Bunların marka değerine ve seyirciye ihtiyacı var. Bunlarla iş birliği yapmazsanız hiçbir spor branşında oyuncu çıkartamazsınız" açıklamasını yaptı.

Seçilmeleri durumunda erkek basketbol şubesinde Erden Timur ile devam edeceklerini sözlerine ekleyen Hamamcıoğlu, "Geçen haftalarda Erden Timur ile görüşme yaptık. Kendisi de bizim istememiz halinde devam edeceğini söyledi. Umarım devam eder" dedi.

"Yüzde 60'a, 40 biz alacak gibi görünüyoruz"

Nasıl bir seçim sonucu beklediğine de açıklık getiren Hamamcıoğlu, "Şöyle bir seçim sonucu bekliyorum. 60'a, 40 biz şu anda alacak gibi görünüyoruz. Söylediğiniz isimler, Galatasaray'ın önemli ve değerli üyeleridir (İnan Kıraç, Ünal Aysal). Ama her birinin bir oyu var. Dolayısıyla hepsi de gelip oylarını bizim lehimize kullanacaklar. Onun dışında da hiçbirinin bir çalışmasını bekleyemem. Tabi ben Mancini ile görüşme isteğim olduğu zaman Ünal Bey'den çok rahat rica ederim, o da arar. Galatasaraylılık budur. İnan Bey'den de, Dursun Özbek'ten de bir şey rica etsem o da yapar" diye konuştu.

"Mancini adaylardan birisi"

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin teknik direktör adaylarından biri olduğunu söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, "Mancini önemli bir hoca. Türkiye'yi biliyor. İtalya'daki başarısı belli. Adaylardan birisi. Türkiye güzel bir yer. Alman da olabilir hoca. Biz Galatasaray'da Jupp Derwall evrimi başlatmak istiyoruz. Geleceği hazırlamak istiyoruz. Bunun için de futbolun felsefesini iyi bilen, saygınlığı olan, hırslı bir hoca lazım Galatasaray'a" şeklinde konuştu.

"Durumu bilerek gidiyoruz, programımız hazır"

Kulübün mevcut durumunu bilerek göreve hazırlandıklarını vurgulayan Hamamcıoğlu, "Programımız hazır. Gereken finansmanı sağlayabilecek güçteyiz. Bu bizim kişisel gücümüzden kaynaklanmıyor. Aklımız var. Bütün bunları müzakere ederiz, koyarız" ifadelerini kullandı.

"Florya'yı, Büyükçekmece'deki arazimize taşıyacağız"

Gayrimenkul projelerini nasıl hayata geçireceklerini anlatan Eşref Hamamcıoğlu, şu cümlelere yer verdi:

"117 yıllık spor kulübünü gayrimenkul şirketine çevirdiler müteahhitler ve otelciler maalesef. Bu gayrimenkuller Galatasaray'ın gayrimenkulü. Kimsenin babasının malı değil. Satacaksam ben de satarım. Bunun yolları bellidir. Bunun fiyatına kimse, hiçbir başkan adayı kendisi tespit etmez. Piyasa tespit eder. Eğer Dursun Özbek'de 9.5 milyarlık bir rapor varsa bizim için de 9.5 milyardır bu. Mal bizim. Kimseye mirasla intikal etmiş mal değil. Dolayısıyla kimse bunun üzerinden proje diye palavra atmasın. Çok net söylediğim. Hayal satmasın. Riva projesi, Adnan Polat zamanında faaliyete geçilmiştir. Dursun Özbek zamanında da ihale edilmiştir. Bu ihaleyi yapmadan önce de Dursun Özbek geldi, genel kuruldan onay aldı, yetki aldı. Nasıl aldı? '500 milyon dolar gelir bekliyoruz, Galatasaray'ın kurtuluşu buradadır' dedi 2015 yılında. Bugün geldiğimiz yere bakın, 500 milyon Dolar yok hiç ortada. Bu proje Galatasaray için bir kayıptır. Galatasaray buradan çırak çıkmıştır. Bunun hesabı verilmesi lazım. Bu projenin içinde Florya vardı 22 dönümümüz bizim. Bu dört sayfalık bir sözleşmedir, beş değil. Florya'yı peşkeş çektik, Kemerburgaz geldi. Ne Kemerburgaz'da bir hareket var yıllardır, Ne Florya'da bir hareket var. Rahmetli Mustafa Cengiz zamanında Florya geri gitti. Sonra geri aldık. O zaman Dursun Özbek'in rahmetli Mustafa Cengiz'e söylemediği laf kalmadı, mega proje bozuldu diye. Biz Florya'yı, Büyükçekmece'deki kendi arazimize taşıyacağız. 110 dönüm arazimiz var orada. Taşınması daha kolay. Taşınma maliyeti ve inşaat maliyeti çok daha ucuz. Riva 2023 yılında bitiyor. Buradan 600 milyon civarında bir Galatasaray'a gelir gelmesi söz konusu. Gelecek para da bu kadar. Çünkü Emlak Konut'a borcumuz var. Finansman faiz borcumuz var. Burak Elmas söylüyor ya projeyi kötüledi, faizin faizini ödüyoruz diye. Dursun Özbek de burada. Burak Elmas da burada. Aralarına bir karar vermeleri lazım. Bu proje iyi mi? değil mi? Bizce değil. Zarar verdi. Ederine gitmedi. Florya'yı, Büyükçekmece'ye taşıdıktan sonra 22 dönüm arazimiz var bize ait olan. Şu anda orası tarla, imar bakımından. 60 dönümü kamuya ait. Dursun Özbek'in söylediği gibi 60 dönümü satın alacağız diyor, 800 milyon TL'ye. Diyor ki, ‘Ben 800 milyon TL verdiğim yerden 9.5 milyar TL hasılat bekliyorum'. Kamu size bir arazisini 800 milyon TL'ye verip, 9.5 milyar TL hasılat yapmanıza izin verir mi, böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Onun için bir ayakların yere basması lazım. Biz ne yapmayı düşünüyoruz? Bu 22 dönüm bizim arazimiz. Otururuz Emlak Konut ile, orası yükselen bir yer. Ben bu 22 dönüm ile bu ortaklığın içine giriyorum. O oranda paylaşalım hasılatı. Bir şey satmaya gerek yok. Kemerburgaz'da ne yapılabilir? Biz oraya bir Galatasaray Sporcity kurmak istiyoruz. Bu bir vizyondur, bir projedir, hayaldir. Gerçekleştirilebilir, geliştirilebilir. Bunun finansmanı tamamen yap-işlet modeliyle yapacağız. İçinde spor hastanesi, spor konaklama tesisi, oyuncular ve yakınları için bir ağırlama mekanı, bütün amatör şubeleri için yüzme, kürek ve yelken hariç çalışma alanları ve sosyal tesis yapmayı planlıyoruz. Şimdi uzak gibi geliyor herkese Kemerburgaz ama orası gelişen bir bölge. Artık gittikçe yerleşim alanı oluyor. Büyükçekmece Belediyesi'nin vereceği bize ait olan yer stada uzakmış. 15 dakika fark ediyor Florya'dan gitmek ile Büyükçekmece'den gitmek. Zaten polis eskortuyla gidiyorsunuz. Yani öyle büyütülecek bir hadise yok. Ama biz bir şey satmadan oraya taşınabiliriz. Bu önemli bir şey. Orada arkadaşlar plan projesini hazırladılar. 5 tane sahamız olacak. Sporcuların kondisyon merkezi, hamamları, saunaları, spa merkezleri, konaklamaları olacak. Galatasaray Adası'na hedefleri olanlar var, göz dikenler var. Burası Galatasaray'ındır, Galatasaray'ın olarak kalacaktır. 2023 yılında da sosyal tesis olarak açmayı planlıyoruz. Buraya 15 milyon TL civarında bir yatırım gerekiyor. Bunu yapma gücümüz de var. Sponsorumuz da hazır. Direkt girip yapacak. Bunun karşılığında da bize ait olmayan yerin işletmesini alabilir eğer oradaki durumu Boğaziçi İmar'da legalize edebilirsek. Dolayısıyla o kadar abartıldığı gibi bir proje değildir, gayrimenkul işleri. Hasnun Galip'teki yerimizi voleybol akademisine çevireceğiz tekrar. Giriş katına da bir store açacağız. Mecidiyeköy'deki otele rezidans yapacağız, gayrimenkul ortaklığı yatırım şeklinde. Aşağı yukarı senede 120 milyon Dolar civarında bir hasılat beklediğimiz dijital dönüşüm projemiz var. Bu 120 milyon Dolar'lık tahmin ettiğimiz hasılatı da Galatasaray'ın hiçbir şeyini satmadan tamamen atıl kalmış kaynaklarımızı yeniden gündeme getirerek, kulübümüze kazandıracağız."

Son olarak katılım beklediği katılım sayısını da açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, "Katılımı 4 bin 250, 4 bin 500 civarında bekliyoruz. Camiaya mesajım şu; Galatasaray'da hedefleri olanlara, Galatasaray üzerinden prim yapmak isteyenlere, Galatasaray camiası lütfen geçit vermesin. 11 Haziran'da sandık başına gelerek, hür iradeleriyle oylarını kullansınlar, Galatasaray'ı sağlam ellere teslim etmek için" diyerek sözlerini tamamladı.