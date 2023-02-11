Essien'den, Atsu mesajı: "Hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum"

Dünyaca ünlü Ganalı eski futbolcu Michael Essien, Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umduğunu ve bunun için dua ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da büyük yıkıma sebebiyet verdi. Hatayspor forması giyen Atsu da enkaz altında kalanlar arasındaydı. Hala kendisine ulaşılamayan Ganalı futbolcuyla ilgili Chelsea'de beraber top koşturduğu eski futbolcu Essien'den mesaj geldi. Michael Essien, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte" dedi.