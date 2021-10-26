Eşsiz bezemeler bu sergide bir araya geldi

Anadolu Selçuklu Dönemi'ne ait Sivas Divriği'nde bulunan Ulu Cami'deki bezemeler, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler tarafından çini, seramik ve cam kumlama sanatı ile tasarlanıp sergilendi. Açılışı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve birçok sanatsever tarafından yapılan sergide 150 adet eser yer aldı. Dernek Başkanı Musa Kaynar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, '' UNESCO Dünya Mirası listesine giren ilk cami olma özelliği taşıyan Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi'nde bulunan ve dünyada örneği olmayan taş kapılardaki bezemelerini sanatla birleştirdik. Vatandaşlarımızı ve özellikle de tarih meraklılarını; kadim şehir Sivas'ımızın tarihi değerlerini görmeye sergimize davet ediyoruz. Desteklerinden ötürü Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin ve tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ederiz'' diye konuştu.