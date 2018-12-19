ESTAM din adamlarına Eyüpsultan'ı tanıtacak

Eyüpsultan Tarihi Alan Merkez'in (ESTAM) uzman rehberleri Eyüpsultan'ı gezdirmeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Müftülüğü işbirliği ile ilçemizde bulunan camilerde, kuran kurslarında görevli bulunan tüm din görevlilerine, imam hatiplere, müezzinlere, vaiz ve vaizelere, kuran kursu hocalarına ESTAM Rehberliği eşliğinde hazırlanan rotaların gezdirilmesi anlatılması kararlaştırıldı.

ESTAM sunumu yapıldı

Bu bağlamda Müftülük binası konferans salonunda gerçekleştirilen oturumda Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a bir çok ödül kazandıran ESTAM ve ESTAM Rehberlik Hizmeti Uygulaması kendilerine anlatıldı.

Gerçekleştirilecek proje ve program ile ilgili bilgi verilip sunum yapıldı.

Binlerce ziyaretçiye hizmet verildi

Eyüpsultan'ın zengin kültürel ve tarihi mirası ESTAM'ın hazırladığı gezi rota ve haritalarıyla ziyaretçilere tanıtılıyor.

Geziler kokartlı rehberler eşliğinde, Eyüp Sultan Camii ve Çevresi, Ayvansaray Kızılmescid Güzergahı, İdris Tepesi-Piyerloti ve Eyüpsultan Mezarlığı olmak üzere üç farklı rotada gerçekleştiriliyor. Ortalama 3 saat süren ve 10 ile 40 kişilik gruplardan oluşan turun tamamı yürüyüş halinde ve tur rehber kulaklık sistemiyle birlikte yapılıyor.Her biri geçmişin izlerini ve hatırasını taşıyan rotalarda ESTAM'ın rehberleri eşliğinde, uzmanlarca hazırlanmış gezi haritaları ve kitapçıklarıyla keyifli bir ziyaret imkanı sunuyor.

ESTAM rehberlik hizmetleri hayata geçtiği günden bugüne binlerce ziyaretçiye hizmet verdi.