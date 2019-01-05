ESTAM Projesiyle Fahri Korutürk Caddesi yenilendi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ödüllü projesi ESTAM (Eyüpsultan Tarihi Merkez) kapsamında, Fahri Korutürk Caddesi'nde alt ve üst yapı çalışmaları ile zemin döşemelerinin tamamlanmasının ardından kent mobilyaları da caddeye yerleştirildi

Fahri Korutürk Caddesi'ndeki tüm süreci yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, caddede bir daha dokunulmayacak şekilde çalışmalar yapıldığını belirterek, “Bütün altyapı sıfırdan yenilendi. Dolayısıyla bu altyapının tamir bakım ve onarımı gerekmeyecek. Ama ola ki gerekti, çok istisnai bir durum oldu, o zaman da uygulanan yöntemden dolayı belli mesafeler arası konulan kapaklı şaftlardan girilerek arıza-bakım ve onarım işlemleri yapılacak. Dolayısıyla taşları kırmak gibi bir şey olmayacak. Hem imalat süreçleri hem de bu imalatın gerekliliği bunu gösteriyor. Fahri Korutürk'te en az 60-70 yıl bir daha dokunulmayacak şekilde, çok kalıcı bir eser ortaya koyduk.” dedi.

“Caddemiz Avrupai bir görünüme kavuştu”

Çalışmalar sayesinde tarihi merkezin güzelliği gün yüzüne çıkarken Fahri Korütürk Caddesi esnafı da yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Necip Yalçınkaya, “Fahri Korutürk Caddemizde güzel bir değişim oldu. Yapılan çalışmadan memnunuz. Yeni aydınlatma elemanları kondu, daha öncekiler kendini bile aydınlatmıyordu. Eski yoldaki taşlar, peynir gibi dağılıyordu, dayanmıyordu. İnanın bir ekip kurulmuştu sürekli olarak o taşları tamir ediyorlardı. Şimdi döşenen taşlar çok daha sağlam ve dayanıklı, ben en az elli senenin üzerinde gideceğini düşünüyorum. Caddemiz Avrupai bir görünüme kavuştu. Bence caddenin tek eksiği dış cephelerdeki görüntü kirliliği. Biz de esnaf olarak bu konuda Belediyemize destek olursak caddemiz daha güzel ve kaliteli bir görünüme kavuşacaktır” dedi.

Esnaf İsmail Üngör, “Caddemiz yenileme çalışmalarıyla gayet güzel oldu. Özellikle yoğun yağmur sonrası dükkanlarımızı su basardı. Şimdiye kadar birkaç kuvvetli yağış atlattık ama çok şükür bir sıkıntıyla karşılaşmadık Önceden Caddemizde kötü bir koku olurdu o koku da artık kalmadı. Aydınlatma elemanlarıyla, kent mobilyalarıyla da cadde daha modern bir görünüme kavuştu."dedi.

Esnaf Ahmet Muti, “Caddemiz eskiye nazaran daha sağlam oldu. Önceden alt yapıdan dolayı büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Dükkanlarımızın önüne su girmesin diye çuvallar koyuyorduk. Şimdi birkaç gün şiddetli yağmur yağmasına rağmen böyle bir sıkıntı yaşamadık. Zemin kaplaması da çok iyi oldu önceden kışın çamur yazın da toz oluyordu. İnsanlar caddede artık daha rahat yürüyebiliyorlar. Yine aydınlatma elemanları ve kent mobilyalarıyla da caddemiz güzel ve estetik bir görünüme kavuştu” diye konuştu.