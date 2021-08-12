Estetik Diş Hekimi Abdulkadir Narin: “Dikişsiz diş implantı estetik ve rahat”

Aynı gün dikişsiz diş implantı hakkında bilgi veren Estetik Diş Hekimi Abdulkadir Narin yöntemin bilinmeyenlerini anlattı. Narin, “Bilindiği üzere diş implantları, tek diş eksikliğinden tutunda - tüm ağız total dişsizliklere kadar yaygın kullanım alanına sahip yapay diş kökleridir. Doğru uygulandığında başarısı kendini ispatlamış aynı kendi dişiniz gibi hissettiğiniz, yemek yediğiniz, çiğnediğiniz bu yapay diş kökleri, gerek görülen bölgeye yerleştirilmesi esnasında bir cerrahi işlem yapılmakta ve akabinde birkaç dikiş ile o implantın etrafı kapatılmaktadır” dedi.

Dikişsiz aynı günde implantının hangi durumlarda uygulanabileceğini anlatan Narin, “Diş hekimliğine dair uygulamaların genel olarak tedirgin edici bulunmasının üstüne, birde dikiş atılacak bir uygulamanın yapılacak olması bu tedirginliği arttırabilmektedir. Lakin, gelişen teknik ve görüntüleme teknolojileri ile bu cerrahi işlemin ‘'flapless'' yani dikişsiz olarak yapılması artık dünyada yaygınlaşmaktadır. Bölgenin açılmaması ve dikişsiz olması sadece hasta psikolojisi açısından değil, cerrahi sonrası iyileşme dönemi açısından da büyük faydalar getirmektedir. Dokunun kendini rejenere etmesi esnasında bölgenin kapalı oluyor olması enfeksiyon riskleri açısından olduğu kadar aynı zamanda implantın başarı oranını da arttırmaktadır. Yara iyileşmesi ile ilgili sistemik problemleri olan ya da normal sınırlarda olsa bile geç iyileşen bireylerde implant yapılacak bölgenin cerrahi olarak açılmıyor olması operasyon sonrası nekahat dönemini çok daha kısaltmaktadır.

Dikişsiz aynı günde implant ‘Flapless Same Day implant Surgery' operasyon sonrası oluşan ödem ve şişliklerin oluşma riskini ciddi anlamda azaltmaktadır. Dikişsiz implant cerrahisi gelişen teknoloji ile beraber Diş Hekimliği uygulamalarında daha sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 2013 yılından beri uygulamaya devam ettiğimiz ve başarılı sonuçlarını gördüğümüz bu metot gereken teknik hazırlık ve teknik destek nedeniyle klasik yönteme nazaran biraz daha maliyetli olsa da elde edilen fayda düşünüldüğünde uygulama yaygınlığının artacağını söylemek mümkündür” diye konuştu.

Dikişsiz aynı günde implant nasıl yapılır?

Yöntemin uygulama biçimine değinen Narin, “İşlemin dikişsiz ve bir günde yapılıyor olması sürecin Dijital olarak yönetilebiliyor olmasına dayanmaktadır. Yani; hastanın kendine has biricik durumuna dair veriler tomografiler ve dijital ölçüler aracılığı ile bilgisayara aktarılmaktadır. Böylelikle 3 boyutlu olarak bireyin ağız içi yumuşak ve sert dokuları bilgisayar ortamında değerlendirilebilmektedir. Bu dijital ortamda implantların doğru yer ve açılarda olması sağlanmaktadır bu dijital verilere uygun olarak hazırlanan şablonlar ağız içinde implant uygulanacak bölgeye implantın doğru lokasyon ve açıda yerleştirilmesine olanak sağlamaktadır. İmplant yerleştirdikten sonra aynı günde oraya dişte takılabilmektedir. Bu sayede bir günde implant ve diş tedavisi ile klinikten çıkarken dikişsiz bir diş implantı ve yeni diş ile beraber çıkmak mümkün” ifadelerini kullandı.

2017'den beri TÜBİTAK ‘ta araştırmacı olan Narin, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Narin, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde başladığı akademik kariyerine Carl E. Misch, Maurice Salama, Dennis P. Tarnow, Prof. Dr. Fouad Khoury gibi araştırmacılardan bir günde implant ve yönlendirilmiş doku rejenarasyonu eğitimleri alarak klinisyenliğe ağırlık verdi. 2011 yılında DentNis Estetik ve İmplantoloji Diş Kliniği'ni kurmuş, estetik gülüş tasarımı ve bir günde diş implantı çalışmalarını burada sürdürmeye başladı.