eSüper Lig'de derbi günü iki maç canlı yayınla Tivibuspor 'da

Türk Telekom eSüper Lig'deki; Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor-Galatasaray derbileri Tivibu ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

Dijital oyun alışveriş platformu Playstore ve GAMEON markasıyla oyunseverlerin yanında olan Türk Telekom, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Süper Lig'de mücadele eden 17 takımın yer aldığı eSüper Lig'in isim ve yayıncısı olarak, birbirinden heyecanlı karşılaşmaları Tivibu üzerinden seyircisine sunuyor. Türk Telekom eSüper Lig'deki; Fenerbahçe - Beşiktaş ve Trabzonspor- Galatasaray derbileri Tivibu ekranlarında sporseverlerle buluşacak. eSüper Lig maçları Tivibuspor kanalından, YouTube ve Twitch kanalları üzerinden de canlı yayınlanıyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye'nin dijitalleşmesi vizyonumuz kapsamında ülkemizin dört bir yanındaki fiber yatırımlarımızı aralıksız sürdürürken 1000 Mbps'a kadar yükselen hızlarda internet deneyimi sunuyoruz. Teknoloji ve dijital dönüşümdeki bilgi birikimimiz ile eSpor dünyasının beklentilerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirmeye ve bu alandaki öncü rolümüzü sürdürmeye devam ediyoruz. Dijital oyun alışveriş platformumuz Playstore ile bugüne kadar 1000'den fazla popüler PC ve Mobil oyun ile çeşitli oyun paketlerini dünya ile aynı anda, oyun severlere sunduk. Yakın bir zamanda sektörün oyunculara özel internet ve oyun odaklı faydalar sunan tek markası olan GAMEON ile de internet ve oyun odaklı faydalar ve etkileşimleri içeren daha entegre bir platformun kapılarını açtık. Sporun gelişimi ve geniş kitlelere ulaşması için uzun yıllardır farklı dallarda sunduğumuz desteği, giderek daha büyük kitleleri peşinden sürüklediğini gördüğümüz eSpor ekosisteminin gelişimi için de sunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığımız işbirliği ile ismimizi verdiğimiz, aynı zamanda resmi yayın sponsoru olduğumuz eSüper Lig'deki karşılaşmaları; izleyicilere birçok yenilik ve teknolojik özellikler sunduğumuz TV platformumuz Tivibu ile sporseverlerle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dev derbiler Tivibu'da

Türk Telekom eSüper Lig'de play-off öncesi son maçlara yaklaşırken puan cetveli şekilleniyor. Bu akşam 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş eSpor derbisi Tivibu Spor 4, Tivibu Spor YouTube ve Twitch kanallarından canlı yayınlanacak. 9 Mayıs Salı günü ise Trabzonspor- Galatasaray derbisi sporseverlerle Tivibu ekranlarında buluşacak. Saat 21.00'da oynanacak maç Tivibu Spor 4, Tivibu Spor YouTube ve Twitch'ten canlı izlenebilecek.