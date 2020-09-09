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Etebo, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray’ın İngiliz ekibi Stoke City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Etebo, sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Etebo, sağlık kontrolünden geçti.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Oghenekaro Etebo, sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu" denildi.

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