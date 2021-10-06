Eti Alüminyum, 10 ayda 80 ton atığı geri kazandırdı

Cengiz Holding'in iştiraki Eti Alüminyum, 2020'nin aralık ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandıktan sonra atık yönetimi alanında önemli kazanımlar elde etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, sıfır atık, atık yönetimi ve kaynağında ayrıştırma çalışmalarını titizlikle yürüten Eti Alüminyum, atıklardan geri kazanım ve geri dönüşüm yöntemlerini uygulayarak Türkiye ekonomisine sadece üretimiyle değil etkin sıfır atık yönetimiyle de katkı sağlıyor.

Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, tüm dünyada artık sanayi üretiminin çevre ve ekolojiyle yan yana durduğunu ifade ederek “Türkiye'nin alüminyum sanayiinde öncü şirketi olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Bu bilinçle, bir yandan üretimimizi en verimli şekilde sürdürürken diğer yandan geri dönüşüm, geri kazanım ve atıkların bertarafı gibi konularda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Eti Alüminyum'un kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen sıfır atık yönetimiyle sürdürülebilirliği destekliyor, ekonomimize katma değer yaratmayı amaçlıyoruz. Şirketimizin bu çalışmaları, önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek” diye konuştu.

2,5 tonluk sera gazı salımı önlendi

Sıfır Atık Belgesi'ni almasından bu yana geçen 10 ayda Eti Alüminyum, yaklaşık 80 ton atığı geri dönüştürdü. Yapılan çalışmalarda 183 ağaca bedel 11 ton kağıt, 20 bin litrelik petrol ve türevi ürüne eşdeğer 8 ton plastik geri kazanıldı. 3,3 ton metal, 3 ton da camın geri kazanılmasıyla yaklaşık 6,5 tonluk hammadde tüketimi önlendi. Toplamda 2,5 tondan fazla sera gazı salımının önüne geçilmiş oldu. Ayrıca geri kazanımlar sonucu 300 metreküpten fazla su, 90 bin kilovat saati aşkın elektrik ve yaklaşık 60 metreküp atık depolama alanı tasarrufu sağlandı. 4 ton bitkisel atık yağ geri kazanımıyla 3.850 litre biyodizel elde edildi.

Süreç eğitimlerle başladı

Eti Alüminyum atık yönetimi, geri kazanımı ve geri dönüşümü çalışmalarına, çevre mühendisleri tarafından çalışanlara “Atık ve Çevre Yönetim Sistemi” ve “Sıfır Atık” konulu eğitimler verilmesiyle başladı. Mevcut durum analiz edilerek tesisin hangi bölümlerinde hangi tür atıkların ne miktarda oluştuğu tespit edildi. Atık biriktirme ekipmanları personelin kolayca ulaşabileceği noktalara uygun aralıklarla yerleştirildi. Uygulamanın etkinliği sürekli olarak izlendi ve uygulamanın aksayan yönleri, eksiklikleri veya geliştirilecek yönleri belirlenerek önlemler alındı.