Etiler'de canice öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Etiler'de sırtına isabet eden 4 kurşunla öldürülen Burak Arat, Şişli Kuştepe Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Etiler'de bir eczanede kalfa olarak çalışan Burak Arat, bir ilaç götürmek için eczaneden çıktığı sırada husumetlisi olduğu düşünülen kişiler tarafından tabanca ile 4 el ateş edilerek sırtından vurulmuştu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Burak Arat, Şişli Kuştepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

“Biz bu adamların en büyük cezayı almalarını istiyoruz”

Gencin acılı yakınları tabutunun başında ağlarken, dayısı Hamdullah Emlek de olayla ilgili “Bundan 3 gün önce bir kavga olayı oldu. Bu adamlar benim yeğenimi arıyorlar ve yeğenim de babasına söylüyor. Baba, bu adamlar beni arıyor ama ne tanırım ne ederim diyor. Burak da çok temiz bir çocuk. Eczanede çalışıyordu. Babası da bunlara ulaşıp benim oğlumu niye arıyorsunuz benim oğlumun sizinle ne işi olabilir diyor. Babası adamlarla tartışıyor. Bunlar da o olaydan sonra çocuğu Etiler'de canice öldürüyorlar. Biz bu adamların en büyük cezayı almalarını istiyoruz, bu insanlar katiller. 19 yaşında gencecik bir çocuğu hayattan kopardılar” dedi.

“Annesinin babasının feryatları kulağımda çınlıyor hala”

Yeğenini kaybeden dayı Hamdullah Emlek, “Çocuğu dışarı çağırmışlar, korkudan dükkandan çıkamamış. Çıktığında da hem gasp etmişler hem öldürmüşler. Garip, çaresiz bir çocuk bu 5 el ateş edilir mi? Bu çocuğun suçu günahı yok, gariban bir çocuk. Silahı görünce korkmuş, kaçmaya çalışmış, çaresizlik yani bu. Motosikletle gelmişler, çocuk kaçmaya çalışmış yazık günah. Gencecik bir çocuğu nasıl hayattan koparabilirsin. Kaçmaya çalışırken arkasından vurmuş, sonra bir tane de çenesine isabet etmiş. Bu çocuğun hiçbir günahı yoktu, tanısanız pırıl pırıl bir çocuktu. Evinden işine işinden evine gider gelirdi. Bir arkadaşının arkadaşı bu adamlarla tartışıyor ama Burak onlarla arkadaş değildi. Onların arkadaşlığının sonucunda bu garip çocuğa mermiler isabet etti. Böyle gariban çocukları genç yaşta hayattan koparıyorlar. Biz davamızın peşindeyiz, en büyük cezayı almaları için her şeyimizle direneceğiz. Bunların cezasız kalmaması lazım, devletimiz, savcımız hakimimiz ne yapacağını bilir. Gencecik bir çocuktu, hayalleri vardı. Hem okuyordu hem çalışıyordu. Annesinin babasının feryatları kulağımdan gitmiyor, aklımdan çıkmıyor” ifadelerini kullandı.

Etiler'de vücuduna isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybeden Burak Arat, Şişli Kuştepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.