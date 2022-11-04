Etiyopya Ankara Büyükelçisi Mahmud: "SANKON ile güçlü bir iş birliği yaptık"

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu üyeleri ile bir araya gelen Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, "İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON ile güçlü bir iş birliği yaptık" dedi.

Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud, SANKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Büyükelçi Mahmud'u, Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu ve danışmanları karşıladı. Türkiye ve Etiyopya arasındaki ticari ilişkilerin önemli olduğunu ifade eden Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud, "Güçlü ticari ilişkilerimiz var ama bu ilişkilerimizi daha ileri bir seviyeye taşımamız gerekli. İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği olarak SANKON kuruluşuyla güçlü bir iş birliği yaptık ve bu güçlü iş birliğimiz bundan sonra da gelişerek devam edecektir" dedi.

"Ekonomik ve ticari ilişkileri çok önemsiyoruz"

Türk şirketlerinin, Türkiye ile Etiyopya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri önemsediğini kaydeden SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise "SANKON, Türkiye ile Etiyopya arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Etiyopya Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Afrika Kıtasındaki en güçlü stratejik ortağı olma özelliğine sahiptir. Türk şirketleri olarak bu gerçeği büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.