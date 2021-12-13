‘Etkin Uzlaşma Modeli' ile Güngören'de yüzde 97'lik rekor başarı

Güngören Belediyesi'nin ilçe genelinde başlatmış olduğu kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında Şişecam Konutları'nın sakinleri, hazırlanan proje ve teklife verilen 1 aylık sürede yüzde 97'lik uzlaşma başarısı sağlayarak dönüşüme ‘evet' dedi.

Güngören Belediyesi'nin başlatmış olduğu kentsel dönüşüm seferberliği ile ilçede bir çok proje hayata geçmeye başladı. Vatandaşlar, verilen destekler ve yeni haklar sayesinde bireysel olarak da evlerini en kısa sürede kentsel dönüşüme sokmaya başladı. Ayrıca site ve toplu uzlaşmalar neticesinde Güngören Belediyesi'ne başvuran vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulan proje ve teklifler de hayata geçmeye başladı. Güngören Belediyesi'nin Şişecam Konutları'nda ikamet eden vatandaşların talepleri üzerine geliştirilen proje ve teklifler tüm hak sahiplerinin katıldığı bir tanıtım programında Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve uzman ekipleri ile tanıtıldı. Sunulan proje ve tekliflerin nihai olduğu belirtilerek Etkin Uzlaşma Modeli kapsamında yüzde 80'lik uzlaşma istendi. Şişecam sakinleri verilen 1 aylık sürede yüzde 97'lik rekor bir uzlaşama sağlayarak kentsel dönüşüme ‘evet' dedi.

Güngören Belediyesi'nin öncülük ettiği Şişecam Projesi ile vatandaşlar en kısa sürede depreme dayanıklı yeni evlerine kavuşacak. Etkin Uzlaşma Modeli kapsamında uzlaşarak belediyeye başvuran ilçe sakinleri için de değerlendirmeler yapıldıktan sonra proje ve teklif sunumları yine Güngören Belediyesi'nin uzman ekipleri tarafından yapılacak.