Etkinlik endüstrisinde dünyanın en etkin 100 kişisinden biri de Türkiye'den

I.C.E. organizasyonunu yapan, Turizm Medya Grubu'nun Başkanı Volkan Ataman, dünya MICE sektörüne yön veren 100 kişi içerisinde yer aldı.

Etkinlik sektöründe kreatif, vizyon ve inovasyon kapasitesi ile dünya MICE (Önceden iyi planlanmış büyük grupların bir araya getirildiği bir turizm türü) sektörüne yön veren 100 kişi içerisinde I.C.E. organizasyonunu yapan, Turizm Medya Grubu'nun Başkanı Volkan Ataman da yer almayı başardı.

Global Eventex Ödülleri, All Stars kategorisine yeni bir başlık ekledi. Etkinlik Sektöründeki En Etkili 100 Kişinin bulunduğu listede; etkinlik sektörünü kreatiflik, vizyon ve inovasyon kapasitesi ile en fazla etkileyen 100 kişi bulunuyor ve bu listenin her sene güncellenmesi planlanmış.

Vizyonerler, yenilikçiler, trend belirleyiciler, endüstriyi geliştiren ve etkinlik dünyasını daha canlı, heyecan verici ve hayranlık uyandıran işler yapmaya motive edecek kişileri seçmeyi amaçlayan ve halk oylamasıyla yapılan bu elemede, 476 MICE endüstrisi profesyoneli, ilk 100'e girme şansı için Eventex tarafından aday gösterildi. Nihai listeye, herkesin 10 aday için oy kullanma şansı verdiği ödül yönetim platformu Evalato tarafından desteklendi ve dünya çapında yapılan oylamalar sonucunda finale kalan 100 profesyonel bu başlığa adını yazdırdı.

MICE Sektöründeki en etkili insanların bulunduğu listede IMEX Group CEO'su, BizBash CEO'su, IAPCO CEO'su gibi isimlerin yanı sıra, Türkiye'nin en değerli etkinliklerinden biri olan I.C.E.'ı düzenleyen Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman da ilk 100 içerisinde tek Türk olarak yer alıyor.