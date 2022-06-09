İhlas Haber Ajansı

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Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5.

Etnospor Kültür Festivali başladı.


Festivalin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, DünyaEtnosporKonfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Havalimanı'nda başlayan festivalde atlı cirit gösterileri, Kökbörü müsabakaları, okçuluk gösterileri ve güreş gibi birçok spor dalında yarışmalar düzenleniyor.


Özellikle at üzerinde yapılan müsabakalar renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oluyor. Kökbörü müsabakaları ve ardından cirit gösterileri festivale damga vurdu. Geleneksel kültürlerin yaşatıldığı festival pazar gününe kadar devam edecek.

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