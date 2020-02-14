“EURIE 2020” için geri sayım başladı

Dünyanın en büyük yükseköğretim zirvelerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), 19 Şubat'ta İstanbul'da başlıyor.

Avrasya Üniversiteler Birliğinin (EURAS) bu yıl 5'incisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), “Uluslararası Eğitim için Birleşiyoruz” sloganı ile İstanbul'da başlıyor. 60 ülkeden 200 üniversite ile 2 bin 500'ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzman katılıyor. Etkinlik, EURAS'ın desteği ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), THY, Türkiye Ulusal Ajans, TÜBİTAK, British Council, UNIMED, Campus France, Nuffic'in katkı ve katılımlarıyla 19-21 Şubat tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek. Zirvenin bu yılki ana konuşmacısı ise eski Avrupa Birliği (AB) Göç ve Mülteci Çalışmaları Dönem Komiseri Dimitris Avramopoulos olacak.