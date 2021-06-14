EURO 2020 E Grubu: Polonya: 1 - Slovakya: 2

EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya, Saint Petersburg Stadyumu'nda Polonya'yı 2-1 yendi.

Slovakya, 18. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanatta topu alan Mak, iki Polonyalı oyuncuyu geçip ceza sahasına girdi. Mak'ın sol çaprazdan çektiği şut, defansın temasıyla önce direğe, ardından da kaleci Szczesny'nin sırtına çarparak ağlara gitti. Szczesny, şampiyona tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Polonya, beraberliği ikinci yarının hemen başında yakaladı. Soldan son çizgiye inen Rybus'un penaltı noktasında gönderdiği topu Linetty, bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi.

Polonyalı orta saha oyuncusu Krychowiak, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 69. dakikada Hamsik'in kullandığı köşe vuruşunda topu penaltı noktasında kontrol eden Skriniar, Slovakya'yı 2-1 öne geçirdi. Mücadele Slovakya'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.