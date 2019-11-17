EURO 2020 Elemeleri: Andorra: 0 - Türkiye: 2 (İlk yarı)

EURO 2020 Eleme maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, mücadelenin ilk yarısı millilerin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
EURO 2020 Eleme maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, mücadelenin ilk yarısı millilerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Enes'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.
15. dakikada ceza yayı gerisinde kaleyi karşıdan gören nokta serbest vuruş kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda top barajdan döndü.
17. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enes Ünal düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderi. 0-1
20. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Enes, Josep Gomes'in müdahalesi sonrası yer kaldı. Hakem Kruzliak, beyaz noktayı gösterdi.
21. dakikada topun başına geçen Enes Ünal, penaltıyı gole çevirdi. 0-2
34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Cristian Martinez'in sert vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Stat: Nacional Andorra la Vella
Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko
Andorra: Josep Gomes, Ildefons Lima, Joan Cervos, Moises San Nicolas, Max Llovera, Marc Vales, Marc Rebes, Ludovic Clemente, Alexandre Martinez, Jordi Alaez, Cristian Martinez
Yedekler: Ferran Pol, Jesus Rubio, Marc Garcia, Victor Rodriguez, Emili Garcia, Sergi Moreno, Marc Pujol, Sebastian Gomez, Ricard Fernandez
Teknik Direktör: Koldo
Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ömer Bayram, Nazım Sangare, Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Ahmed Kutucu, Enes Ünal
Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Mehmet Zeki Çelik, Mert Çetin, Mert Müldür, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Deniz Türüç, Emre Kılınç, Berkay Özcan, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Enes Ünal (dk. 17), Enes Ünal (dk. 21 pen.) (Türkiye)
Sarı Kart: Ildefonso Lima (Andorra)