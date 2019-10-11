EURO 2020 Elemeleri: Türkiye: 0 - Arnavutluk: 0 (İlk yarı)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 7.
hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Cenk'in rakiplerini çalımlayarak sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
36. dakikada sol taraftan Memushaj'nin kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Djimitsi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
45+5. dakikada ceza yayı önünden Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan topu kaleci Mert, kornere çeldi.
Stat: Şükrü Saracoğlu
Hakemler: Ovidiu Alin Hetagan, Octavian Şovre, Sebastian - Eugen Gheorghe
Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Umut, Ozan, Mahmut, Emre, Hakan Çalhanoğlu, Cenk, Burak
Yedekler: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Okay, Ömer, Yusuf, Ozan, Enes, Kenan, Nazım, Deniz, İrfan Can
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Manaj, Memushaj
Yedekler: Berisha, Selmani, Ramadani, Memolla, Selahi, Mihaj, Trashi, Qose, Balaj, Seferi, Roshi, Abrashi
Teknik Direktör: Edoardo Reja
Sarı kartlar: Dermaku, Bare, Memushaj (Arnavutluk) Merih, Kaan (Türkiye)