EURO 2020 F Grubu: Portekiz: 2 - Almanya: 4

EURO 2020 F Grubu'nda Portekiz ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadele 4-2 Almanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Allianz Arena'da oynanan mücadelede Portekiz, 15. dakikada Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Portekizli oyuncular arka arkaya kendi ağlarını havalandırdı. 35. dakikada Ruben Dias ve 39. dakikada Raphael Guerreiro'nun kendi kalesine attığı gollerle, Almanya devreyi 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda baskısını daha da arttıran Almanya, Havertz'in 51 ve Gosens'in 60. dakikada attığı gollerle farkı iyice açtı. Portekiz'de ise Diogo Jota, 67'de fileleri havalandırarak farkı 2'ye indirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele, 4-2'lik Almanya üstünlüğüyle sona erdi.