EURO 2020 Grup Eleme: Fransa: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi.
Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Corentin Tolisso'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sissoko'un kafa vuruşunda top Mert Günok'ta kaldı.
21. dakikada ceza alanı içinde Kingsley Coman, kale çizgisine inip ortasını yaptı. Griezmann'ın kafa vuruşunda top Mert Günok'ta kaldı.
25. dakikada Griezmann'ın içeri çevirdiği topla sağ çaprazda buluşan Sissoko'un yakın mesafeden vuruşun meşin yuvarlak Mert'te kaldı.
39. dakikada Antoine Griezmann'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mert Günok kalesinden çıkarak topu aldı.
Stat: Stade de France
Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp
Fransa: Steve Mandanda, Raphael Varane, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Clement Lenglet, Corentin Tolisso, Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Moussa Sissoko, Wissam Ben Yedder
Yedekler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Kurt Zouma, Lucas Digne, Djibril Sidibe, Tanguy Ndombele, N'Golo Kante, Thomas Lemar, Olivier Giroud, Alassane Plea, Jonathan Ikone
Teknik Direktör: Didier Deschamps
Türkiye: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Bayram, Cenk Tosun, Enes Ünal
Teknik Direktör: Şenol Güneş