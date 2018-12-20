Eurocup'ta 3 Türk takımı da erken havlu attı

Bu sezon 7DAYS Eurocup'ta yer alan Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom grup aşamasında turnuvaya veda etti. Bu kupayı geçen sezon Darüşşafaka kazanmıştı.

7DAYS Eurocup'ta grup mücadeleleri sona erdi. 4 grupta 6 takımın yer aldığı turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alan ekipler bir üst tura çıktı. Buna göre bu sezon Eurocup'ta yer alan 3 Türk takımı da bir üst tura çıkamadı. A Grubu'nda yer alan Galatasaray, 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle grubunu son sırada tamamladı. B Grubu'nda bulanan TOFAŞ 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle 5. sırada yer aldı. C Grubu'nda yer alan Türk Telekom da 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle grubunu 5. sırada bitirdi.

Bu sezon Eurocup maceraları erken biten Türk takımları hayal kırıklığı yaşattı. Eurocup'ı geçtiğimiz sezon Darüşşafaka kazanmıştı. 2015-2016 sezonunda da Galatasaray bu kupayı müzesine götürmüştü.