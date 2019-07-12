Eurocup'ta rakipler belli oldu

2019-2020 sezonu Eurocup’taki kura çekimi sonucunda Galatasaray D, TOFAŞ B, Darüşşafaka ise C Grubu’nda yer aldı.
2019-2020 sezonu Eurocup'taki kura çekimi sonucunda Galatasaray D, TOFAŞ B, Darüşşafaka ise C Grubu'nda yer aldı.
Eurocup'ta 2019-2020 sezonu grup kuraları İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan Mediapro Oditoryumu'nda yapıldı. Kurada Türkiye'den Darüşşafaka birinci, Galatasaray Doğa Sigorta ikinci ve TOFAŞ üçüncü torbada yer aldı. Toplam 24 takım 6'şar takımlı 4 gruba ayrılırken, kurallar gereği aynı ülke ve ligden iki takım normal sezon gruplarında aynı grupta olmadı.
Kura çekimi sonucunda TOFAŞ B, Darüşşafaka C ve Galatasaray'da D Grubu'nda mücadele edecek. Gruplardaki en iyi 4 takım son 16'ya yükselecek. Bu aşamada 4'er takımlı dört grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final aşamasından itibaren takımlar üç maç üzerinden oynanacak serilerle yarı final ve final aşamalarını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.
Normal sezon karşılaşmaları 2 Ekim'de başlayacak ve 18 Aralık'a kadar sürecek. Finaller ise 21 ve 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu sezon final oynayan iki takım da gelecek sezon THY Euroleague'de yer almaya hak kazanacak.
Eurocup 2019-2020 sezonunda oluşan gruplar şöyle:
A Grubu
Promitheas Patras
Maccabi Rishon Lezion
ratiopharm Ulm
MoraBanc Andorra
AS Monaco
Segafredo Virtus Bologna
B Grubu
Lokomotiv Kuban
BC Rytas Vilnius
TOFAŞ
Limoges CSP
Partizan NIS
Umana Reyer Venezia
C Grubu
DARÜŞŞAFAKA
UNICS Kazan
Cedevita Olimpija
Joventut Badalona
Germani Brescia Leonessa
JSF Nanterre 92
D Grubu
Unicaja Malaga
GALATASARAY
Buducnost VOLI
Ewe Baskets Oldenburg
Dolomiti Energia Trento
Asseco Arka Gdynia