Eurocup'ta Türk takımlarından 3'e 2

Eurocup’ta Türk takımları Galatasaray ile Tofaş haftayı galibiyetle kapatırken, Darüşşafaka ise rakibine mağlup oldu.
Eurocup'ta Türk takımları Galatasaray ile Tofaş haftayı galibiyetle kapatırken, Darüşşafaka ise rakibine mağlup oldu.
Eurocup'ta son 16 turu 4. maçları dün oynanan maçlarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadıkları 3 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı. Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Rus ekibi Unics
Kazan'ı 90-76'lık skorla mağlup etti ve G Grubu'ndaki 2. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, grupta averajla son sırada bulunuyor. Tofaş, Bursa'da oynadığı Joventut Badalona'yı 91-76 yenerek gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Tofaş H Grubu'nda averajla zirvede yer alıyor.
Bu hafta tek yenilgiyi alan Darüşşafaka, Sırbistan deplasmanında Partizan'a 69-57'lik skorla mağlup oldu. Daçka haftayı E Grubu'nda 2 galibiyetle 3. sırada tamamladı.