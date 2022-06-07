EuroFresh'in pişirmeye ve servise hazır yeni ürünleri sofralarda

“Taze doğranmış sebze ve meyve” üreticisi EuroFresh'in dört yeni inovatif ürünü daha tüketiciyle buluşuyor. Pişmeye hazır “Pirinç Karnabahar” ve “Pirinç Brokoli” ile servise hazır “Marul Mix Salata” ve “Yıkanmış Kıvırcık Marul”, yemek yapmayı daha da pratik hale getiriyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan doğal olarak üretilen ürünler, yıkanmış ve ayıklanmış olarak paketlenip ilk günkü tazeliğiyle raflardaki yerini alıyor.

“Taze doğranmış sebze ve meyve” üreticisi EuroFresh, dört yeni inovatif ürününü daha sofralarla buluşturuyor. Pişmeye hazır “Pirinç Karnabahar” ve “Pirinç Brokoli”nin yanı sıra servise hazır “Marul Mix Salata” ve “Yıkanmış Kıvırcık Marul”; yıkanmış, ayıklanmış ve paketlenmiş olarak satışa sunuldu. Yıldız Ventures'ın yatırımcısı olduğu EuroFresh'in 100'ü aşkın ürünü arasında hem pişmeye hazır sebzeler hem de temizlenip doğranmış birçok çeşit salata yer alıyor. Ürünler restoran, otel, yemekhane ve kafe gibi Ev Dışı Tüketim (EDT) ve perakende kanalları aracılığı tüketiciyle buluşuyor.

“Ürünlerimizle atık ve su tüketimini azaltıyoruz”

Türkiye'nin değişik bölgelerinde bin dönümün üzerinde alanda ekim yapılan ürünlerden alımlar yaparak çiftçiyi desteklediklerini belirten EuroFresh Genel Müdürü Ahmet S. Kaplan, “Su tasarrufunun öneminin çok daha iyi anlaşıldığı günümüzde, ürünlerimizle hem evlerdeki hem iş yerlerindeki su israfının önüne geçiyoruz. Temizlenmiş, paketli sebze ve meyve ürünlerinin kullanımı sayesinde yüzde 80'e varan su tasarrufu sağlıyoruz. Aynı zamanda gıda atığını da önemli ölçüde azaltıyoruz. Kocaeli Çayırova'da bulunan 4 bin m kapalı alanda, yüzde 80'i kadın olan 100'ü aşkın çalışanımızla, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilen ürünlerimizi paketleyip ilk günkü tazeliğiyle tüketiciyle buluşturuyoruz. Ürünlerimizi yaygın dağıtım ağımızla soğuk zincir kırılmadan 1.000'den fazla noktaya ulaştırabiliyoruz. Eminim ki tüketicimiz, piyasaya sürdüğümüz yeni inovatif ürünlerimizi de çok sevecek. Gıda güvenliğinin ve zamandan tasarrufun her zamankinden önemli hale geldiği bugünlerde, taze ve servise hazır ürünlerimizle sağlıklı beslenmeyi daha keyifli ve pratik bir hale getiriyoruz” dedi.

Paketlenmiş ürünler ilk günkü tazeliğinde sofralarda

Sözleşmeli çiftçi ve tedarikçilerinden temin ettiği ürünleri, ilk günkü tazeliğiyle el değmeden sofralara ulaştıran EuroFresh; kurulduğu 1990 yılından bu yana tarladan mutfağa uzanan tüm üretim süreçlerinde hiçbir katkı maddesi kullanmadan uluslararası kalite standartlarına uygun olarak doğal üretim yapıyor. Ürünler yıkanıp doğranarak kullanıma hazır hale getirilip paketleniyor ve soğuk zincirle ilk günkü tazeliğinde tüketiciyle buluşturuluyor. EuroFresh'in yemek yapmayı kolaylaştıran ürünlerine istegelsin, Getir10, GetirBüyük, Migros, MacroCenter ve CarrefourSA aracılığıyla ulaşılabiliyor.