EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta

Türkiye'nin sevilen televizyon platformu TV+, EuroLeague'de Final-Four heyecanını sporseverlerle buluşturacak. Dev organizasyon, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın başkenti Kaunas'ta gerçekleştirilecek. Son dörde kalan Olympiakos, Monaco, Real Madrid ve Barcelona takımlarının nefes kesen kupa mücadeleleri S Sport ile TV+ ekranlarında canlı yayınlanacak.

Litvanya'nın başkenti Kaunas'ta düzenlenecek Final-Four'da takımlar ilk olarak, 19 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakalar, Zalgiris Arena'da oynanacak. Saat 18.00'de turnuvada 3 şampiyonluğu bulunan Olympiakos ile tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Monaco karşılaşacakken, saatler 21.00'i gösterdiğinde ise iki İspanyol devi Barcelona ile Real Madrid final için kozlarını paylaşacak. Yarı final maçlarından çıkacak sonuçlara göre takımlar, 21 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de üçüncülük, saat 20.00'de ise final maçına çıkacak.

Euroleague Final-Four maç programı şu şekilde:

19 Mayıs Cuma saat 18.00: Olympiakos - Monaco

19 Mayıs Cuma saat 21.00: Barcelona - Real Madrid

21 Mayıs Pazar saat 17.00: Üçüncülük Maçı

21 Mayıs Pazar saat 20.00: Final Maçı