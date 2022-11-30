İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Euroleague'de 11. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 11.

THY Euroleague'de 11. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.


Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 2 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk takımları müsabakalarını evinde oynayacak. Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise İspanyol temsilcisi Real Madrid ile mücadele edecek. Haftanın son maçında Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.


Euroleague'de 11. haftanın programı şöyle:


20.30 A.Efes - Olympiakos


20.30 ALBA Berlin - Barcelona


22.00 Asvel - Monaco


22.30 Baskonia - Olimpia Milano


22.45 Partizan - Valencia Basket



2 Aralık Cuma


20.00 Kızılyıldız - Virtus Bologna


20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid


21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos


22.30 Bayern Münih - Maccabi Tel Aviv

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.