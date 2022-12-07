İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Euroleague'de 12. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 12.

THY Euroleague'de 12. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.


Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 9 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde, Efes deplasmanda mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, yarın Alman ekibi ALBA Berlin ile, lacivert-beyazlılar ise Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.


Ligde geride kalan haftalarda Fenerbahçe 9 galibiyetle ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertlileri Real Madrid, Barcelona ve Monaco takip ediyor. Efes ise 6 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.


Euroleague'de 12. hafta programı şöyle:



Yarın


22.00 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko


22.00 Panathinaikos - Olimpia Milano


22.05 Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket


22.30 Partizan - Kızılyıldız


23.00 Real Madrid - Monaco



9 Aralık Cuma


21.00 Zalgiris Kaunas - Efes


22.00 Olympiakos - Virtus Bologna


22.30 Barcelona - Asvel


22.30 Baskonia - Bayern Münih

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.