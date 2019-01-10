Euroleague'de 17. haftanın MVP'si Papanikolaou

THY Euroleague'de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olympiacos'ta forma giyen Yunan basketbolcu Kostas Papanikolaou oldu.

THY Euroleague'de 17. hafta geride kalırken, Kostas Papanikolaou haftanın MVP'si seçildi. Euroleague'in 17. haftasında Olympiacos'un 91-87'lik skorla kazandığı Baskonia mücadelesinde son saniye 3'lüğü ile maçı uzatmaya götüren Papanikolaou, 31 verimlilik puanı ile haftanın en değerli oyuncusu unvanını aldı.

İspanyol ekibi Baskonia karşısında 36 dakika sahada kalan Papanikolaou, 22 sayı, 6 ribaund ve 2 asistlik performans sergilemişti.