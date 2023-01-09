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Euroleague'de 18. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 18.

THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak mücadeleler ile başlayacak. Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. A. Efes ise çarşamba günü Valencia'ya konuk olacak.


THY Euroleague'de 18. hafta maçları yarın ve perşembe günü oynanacak. Hafta, yarın saat 21.00'de oynanacak Kızılyıldız - Real Madrid, Monaco - Olympiakos mücadeleleri ile başlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak. OAKA Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Ligdeki son 5 maçını kaybeden sarı-lacivertliler, 10 galibiyet 7 mağlubiyetle altıncı sırada yer alıyor. 15. basamaktaki Panathinaikos'un, 6 galibiyet ve 11 mağlubiyeti bulunuyor.


Euroleague'de 18. haftanın programı şu şekilde:


Yarın


21.00 Kızılyıldız - Real Madrid


21.00 Monaco - Olympiakos


22.00 Alba Berlin - Olimpia Milano


22.30 Panathinaikos - Fenerbahçe Beko


22.30 Bayern Münih - Cazoo Baskonia


22.30 Virtus Bologna - Zalgiris Kaunas



11 Ocak Çarşamba


22.00 ASVEL - Barcelona


22.05 Maccabi Tel Aviv - Partizan


22.30 Valencia - A. Efes

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