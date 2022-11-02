İhlas Haber Ajansı

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Euroleague'de 6. hafta heyecanı

Euroleague’in 6.

Euroleague'in 6. haftası yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.


Euroleague'de 6. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Baskonia evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Bu hafta Efes, Almanya deplasmanında Bayern Münih ile oynayacak. Fenerbahçe de İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk olacak.


Ligde geride kalan 5 haftada yenilgisi bulunmayan Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertlilerin ardından ikinci sırada Maccabi Tel Aviv, üçüncü sırada da Olympiakos yer alıyor. Ligde Efes ise 11. sırada bulunuyor.


Euroleague'de 6. hafta programı şöyle:



Yarın


22.15 Baskonia - Maccabi Tel Aviv


22.30 Bayern Münin - Efes


22.30 Panathinaikos - Partizan


22.30 Olimpia Milano - Real Madrid



4 Kasım Cuma


21.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin


22.00 Olympiakos - Valencia Basket


22.30 Barcelona - Fenerbahçe Beko


23.00 AS Monaco - Kızılyıldız


23.00 Virtus Bologna - Asvel

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