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Euroleague'de bir maç daha korona virüs nedeniyle iptal edildi!

THY Euroleague’in 4.

THY Euroleague'in 4. haftasında oynanacak ASVEL-Kızılyıldız maçı, ev sahibi ekipte çıkan korona virüs vakaları nedeniyle iptal edildi.


THY Euroleague'de bir karşılaşma daha korona virüs sebebiyle iptal edildi. Ligin 4. haftasında oynanması planlanan ASVEL - Kızılyıldız müsabakası ev sahibi takımın korona virüs testi pozitif çıkan oyunculardan dolayı 8 kişilik maç kadrosunu oluşturamaması sonucu ertelendi.


Ayrıca ASVEL'in, Panathinaikos maçı da aynı sebepten dolayı iptal edilmişti.



Kızılyıldız açıklama yaptı


Kızılyıldız da ASVEL mücadelesiyle alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, "Sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen ASVEL maçı için üzgünüz. Biz seyahate ve maçı oynamaya tamamen hazırdık ancak oyuncuların ve teknik ekibin sağlığı daha önemli. Spordaki rakiplerimize ve dostlarımıza başarılar diliyoruz. Kısa süre sonra basketbol sahasında tekrar görüşeceğimizi umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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