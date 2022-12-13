EuroLeague'de çift maç haftası Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Avrupa basketbolunun zirvesini ekrana taşımaya devam ediyor. İç ve dış sahada oynanacak maçlarla haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Türk takımlarının maçları 13, 14 ve 16 Aralık tarihlerinde Tivibu üzerinden S Sport ekranlarında yayınlanıyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Avrupa'nın gözde takımlarını seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. 13 ve 14. hafta karşılaşmalarıyla play-off potasının şekillenmeye başladığı ligde, Fenerbahçe ve Efes iç ve dış sahada oynayacağı çift maç haftasını kayıpsız atlatmak istiyor. EuroLeague'de oynanacak çift maç haftası, Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe, ilk beş oyuncusundan bazılarının sakatlık yaşamasından dolayı oynayamadığı Real Madrid maçındaki iç saha mağlubiyetinin ardından çift maç haftasını kayıpsız atlatarak liderliğini sürdürmek istiyor. 13 Aralık Salı günü 21.00'da Olimpiakos'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, 16 Aralık Cuma günü saat 20.45'de Baskonia ile evinde oynuyor. EuroLeague'de oynadığı son beş maçı kazanan, Ergin Ataman'ın öğrencileri Efes ise Baskonia ile 14 Aralık 20.30'da evinde oynayacağı maçın ardından 16 Aralık Cuma günü saat 22.30'da Partizan'a konuk oluyor.

Zeljko Obradovic ile Ergin Ataman tekrar karşı karşıya

Sırbistan'ın köklü takımlarından Partizan'a konuk olacak Efes için maçın anlamı çok daha büyük. Basketbol Süper Lig'inde ve EuroLeague'de yıllarca birbiriyle rekabet eden Obradovic ve Ergin Ataman, uzun bir aranın ardından tekrar karşı karşıya geliyor. Türkiye'ye ilk kez EuroLeague kupasını getiren Obradovic, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra verdiği bir yıllık aranın ardından Partizan'la anlaşmış ve bu sezon EuroLeague daveti alarak lige geri dönmüştü. Son iki sezonun şampiyonu Ergin Ataman'ın, Zeljko Obradovic ile olan mücadelesi 16 Aralık Cuma günü saat 22.30'da S Sport ekranlarından yayınlanıyor.

Fenerbahçe, sakatlıktan muzdarip

Lige rüzgar gibi giren, geçtiğimiz hafta ise Real Madrid engeline takılan Fenerbahçe, 12 maçta 10 galibiyetle liderliği elinde tutuyor. Zirvedeki yerini korumak isteyen İtudis'in öğrencileri, Olimpiakos ve Baskonia'yla zorlu maçlara çıkıyor. Geçtiğimiz hafta sakatlık geçiren Wilbekin ve grip olduğu için maça çıkamayan Guduric'in yokluğunda zorluk çeken Fenerbahçe, çift maç haftasına Wilbekin ve sezon başında geçirdiği ağır sakatlıktan dolayı sahalardan uzak kalan Nemanja Bjelica olmadan yoluna devam ediyor. Fenerbahçe için kritik sayılan çift maç haftası ve diğer EuroLeague maçları, Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanıyor.