Euromaster ve Mutlu Akü işbirliği

Türkiye'nin 52 ilinde 200'e varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, Mutlu Akü ile iş birliğine gidildiğini duyurdu. Yapılan iş birliği kapsamında tüm Euromaster servis noktalarında Mutlu Akü ürünlerinin satılması hedeflenirken, 22 Aralık tarihine kadar Euromaster servis noktalarında gerçekleşecek Mutlu Akü Günleri'nde, aküsünü yenilemek isteyen sürücülere ücretsiz akü kontrolü yapılıyor.