Ev eşyası satılan cadde mağazalarındaki müşteri trafiği yüzde 90 azaldı

Ancak ev ve yaşam eşyası satan mağazalarında günlük müşteri sayısının yüzde 90 oranında azaldığı belirtiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon süreci başladı. Alışverişlerin büyük kısmı online platformlara kaydı. Bir çok sektörün satış ve kar oranlarında düşüş yaşadığı bu dönemde, özellikle ev ve yaşam eşyası satılan mağazalarda ciddi azalma görüldü.

“Yüzde 80'lik bir gelir kaybı var”

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin, yaptığı açıklamada ev ve yaşam eşyası satılan mağazalar günlük müşteri sayısında yüzde 90'lık bir düşüş gözlediklerini belirterek, “Koronavirus salgını nedeniyle zor durumlar yaşadığımız bu günlerde, esnaflarımızdan bazıları mağazalarını açmak durumunda kalıyor fakat normal şartlarda gün içerisinde 100 müşteri ziyareti alan bir mağazaya belki 10 müşteri girmiyor bu da gelir-gider dengelerini bozmaya devam ediyor. Tahminlerimize göre yüzde 80'lik bir gelir kaybı var. Sektörümüzdeki tüm platformlarımıza içerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumda birlik olarak ortak hareket etme çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Koronavirüsün tüm dünyayı olumsuz etkilediğinin altını çizen Şahin, ülke ihracatında önemli bir konumda bulunan ev, mutfak ve hediyelik eşyaları sektörünün desteklenmesi konusunda görüş verdi.