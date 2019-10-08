Ev fiyatına taylar için kıyasıya rekabet

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen taylar, Veliefendi Hipodromu'nda yapılan açık artırma ile satışa sunuldu. Açık arttırmada iştirakçiler kıyasıya yarışırken Yalazalp, Canfaruk, Olgunalp, Yalvaçhan, Özgürkafkas, Bosnahersek, Şanarhan, Porazgülü, Seçerbey, Kotku, Gülbaba, Gençsoy, Köşkeroğlu, Ömerdede, Aypars, Taşan isimli 16 Arap yarışı tayından 14 tanesi yeni sahiplerine kavuştu. Açık arttırmada en pahalı yarış atı 560 bin Türk Lirası'na Fatih Çiftçi tarafından satın alınan Bosna Hersek oldu.

10 tay 2 milyon 730 bin TL

Bu tayı Murat Gülen tarafından 340 bin Türk Lirasına alınan Kotku, Tarkan Hasan tarafından alınan 330 bin Türk Liraya alınan Gülbaba, Ahmet Erkuş tarafından 300 bin Türk Lirasına alınan Ömerdede, Davut Yıldırım tarafından 280 bin Türk Lirasına alınan Poyraz Gülü, Necdet Turan tarafından 210 bin Türk Lirasına alınan Şanarhan, Kaya Dünyası tarafından 200 bin Türk Lirasına alınan Gençsoy, Gökhan Ayveroğlu tarafından 180 bin Türk Lirasına alınan Seçer Bey, Ahmet Aydoğdu tarafından 160 bin Türk Lirasına alınan Yalvaçhan, Müslüm Caymaz tarafından 90 bin Türk Lirasına alınan Can Faruk, Mehmet şirin Dinç tarafından 80 bin Türk Lirasına alınan Olgunalp isimli taylar takip etti. Toplamda 10 tay 2 milyon 730 bin TL'ye yeni sahiplerine kavuştu.

“Bosnahersek'i 560 bin Türk lirasına satın aldım”

Açık artırmada en çok rakam ile tay satın alan Fatih Çiftçi, “Bosnahersek'i 560 bin Türk lirasına satın aldım. İyi bir at aldığım için mutluyum. Şampiyon bir ata sahip olmanın değeri yok. İnşallah şampiyon olur. Atım şampiyon bir sülaleden geliyor. Şampiyon kardeşleri var. Atımıza güveniyoruz” diye konuştu.

“Arap atı uysal, güzel attır”

Açık artırma için Şanlıurfa'dan geldiğini belirten Ziya Girik, “Arap atı uysal, güzel attır. 300 bin Türk lirası karşılığında aldım. Urfa Suruç'tan geldim. O yüzden Arap atçılığı orada daha geliştiği için daha iyidir. Bazıları gelir kaynağı olarak bu işi yapıyor” şeklinde konuştu.

Açık artırmada davetli Ümit Arslan ise “Atımız yeni bir aygır şansımızı denedik bakalım kısmet 130 bin Türk lirasına satın aldım” dedi.

“Bana göre daha yüksek bir rakama satılması lazım”

Daha önce bu ırktan tay satın aldığını söyleyen Gökhan Erkoç, “Bu cinsin bir kardeşini almıştım daha önce şimdi bir küçüğünü aldım. 300 bin Türk lirasına aldım. Bir büyük kardeşi bende o ırkı seviyorum kardeşi bende olduğu için onu aldım. Bana göre daha yüksek bir rakama satılması lazım. İştirakçi olmayınca bana kaldı” ifadelerini kullandı.

Tunacan Atalay

