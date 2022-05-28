Ev hanımlığından yazarlığa uzanan yolculuk

Yaşadığı zorlukların ardından kaleme aldığı 3 kitabıyla adından söz ettiren Elena Mantu, İstanbul'da imza gününde kitapseverlerle buluştu. Mantu, ev hanımlığından yazarlığa uzanan serüvenini de anlattı.

Yaşadığı zorlukların ardından kaleme aldığı 3 kitabıyla adından söz ettiren dünyaca ünlü yazar Elena Mantu, İstanbul'da imza gününde kitapseverlerle buluştu. Anne ve babasını kaybettikten sonra evlenen ve Türkiye'ye yerleşen ünlü yazar, imza gününde sevenleriyle bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Hayatını kaleme alan Elena Mantu kitaplarının İngilizce'ye çevrildiğini, yakında İtalyancaya çevrileceğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken ev hanımlığından yazarlığa uzanan süreci anlattı.

“3 kitabımda da 3 tane önemli mesaj var: anneler, kadınlar ve genç kızlar”

Yazarlık serüvenini anlatan Elena Mantu, “28 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. 3 yıl önce kitap yazmaya başladım. Kendi otobiyografimi yazdım ilk önce. Zorlu bir çocukluk, gençlik geçirdim. Türkiye'ye geliş sürecim, neden Türk bir erkekle evlendiğimi kitapta ele aldım. Benim kitaplarım kadınlara güç veren kitaplar. Çünkü ben ev hanımlığından yazarlığa çıkan yolumu dile getirdim. 3 kitabımda da 3 tane önemli mesaj var: anneler, kadınlar ve genç kızlar. Ben 4 buçuk yaşındayken annem, 15 yaşıma geldiğimde de babam vefat etti. Sonra benden 12 yaş büyük olan ablamın yanına gitmek zorunda kaldım. 2 sene onunla durduktan sonra benden vazgeçtiğini söyledi. Birisi beni eşimle tanıştırmıştı. Kızlarımız kesinlikle kendilerinden yaşı çok büyük olan kişilerle evlenmesin. Eşim benden 26 yaş büyüktü ve ben çok büyük zorluk yaşadım. Ben bir umutla evlendim, ona sığındım. Hayal kırıklığına uğradım. Kendisi 17 yıl sonra bir hastalık sonucunda vefat etti. Sonradan 2 tane çocukla birlikte hayata devam etmeye çalıştım” açıklamasında bulundu.

“Ev hanımlığından uluslararası bir yazarlığa ulaştım”

Yazar Mantu, “3'üncü kitabım Gavurun Kızı Elena, Romanya'da ve artık uluslararası bir kitap oldu. İngilizcesi de çevrildi. İtalyancası da hazırlanıyor. Yani ev hanımlığından uluslararası bir yazarlığa ulaştım” şeklinde konuştu.