Ev sahibi tarafından sokağa atılan yaşlı çift yeni evine kavuştu

Arnavutköy'de yaşlı çiftin oturduğu evin sahibinin, evi başka birisine satması ile evden atılan ve sokakta kalan Ayşe ve Altıparmak Doğan çiftine Arnavutköy Kaymakamlığı ve Arnavutköy Belediyesi kucak açtı. Yeni evlerine taşınan Ayşe Doğan, "5 oğlan 3 kızım var. Hiçbiri bize sahip çıkmadı. Bu evi bize veren herkesten Allah razı olsun" dedi.

Arnavutköy'de yaşayan Ayşe Doğan ve Altıparmak Doğan çifti 3 yıldır kirada oturdukları evden yaka paça atılmıştı. İddialara göre ev sahipleri oturdukları evi başka birine satınca evi alan kişi yaşlı çifte çıkmalarını söyledi. Komşularının ihbarı üzerine polis ekiplerinin sahip çıktığı yaşlı çifte kalacakları yeni evi Arnavutköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Arnavutköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tahsis etti. Arnavutköy Kaymakamlığı ve Arnavutköy Belediyesi başta olmak üzere Arnavutköy'de bulunan hayır sahiplerinin de yardım ettiği öğrenilen yaşlı çiftin kalan eksiklerinin kısa sürede tamamlanması için çalışma başlatıldı. Bakımları için de yaşlı çifte evde sağlık hizmeti de tahsis edildi.

"5 oğlan 2 kızım var, hiçbiri bize sahip çıkmadı"

Yeni evinin mutluluğunu yaşayan duygularını şu sözlerle ifade eden Ayşe Doğan “Ev sahibi evi başka birine satmış. Bize evden çıkın dediler. Biz nerde kalacağız, bari kışa kadar oturalım dedik, kabul etmediler. Daha sonra derneğe gittik, durumu söyledik. Onlarda bize kapının kilidinin değiştirildiğini söyledi. Bu eve yerleşmemize kaymakam ve muhtar yardım etti. Bu eve taşındığım için çok mutluyum. Muhtar buraya eşyalar getirdi, bende kendi eşyalarımı getireceğim. 5 oğlan 2 kızım var. Hiçbiri bize sahip çıkmadı. Bu evi bize veren herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.